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    В Аздраме представили спектакль "Супруга министра"

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре представили спектакль "Супруга министра" ("Nazirin xanımı") по мотивам одноименного произведения сербского писателя-драматурга Бранислава Нушича.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, режиссер-постановщик спектакля - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель - Кямиль Исаев, художник по свету - Рафаэль Гасанов, ассистенты режиссера - заслуженный работник культуры Рафига Мусаева и Вугар Мамедов.

    В ролях - народные артисты - Басти Джафарова, Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Шалала Шахвеледгызы, Аслан Ширинов, Мясмя Аслангызы, актриса Шахла Алигызы, актеры Вусал Мустафаев, Ляман Иманова и другие.

    Сатирические события в произведении начинаются после назначения нового премьер-министра в страну, где происходят внутрипартийные конфликты. Впервые произведение было поставлено в Азербайджане в 1970 году видным режиссером Тофиком Кязымовым.

    Отметим, что премьера двухчастного произведения состоялась 5 февраля 2014 года. 

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