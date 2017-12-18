Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драмтеатре организуют новогодние торжества.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, режиссером и автором сценария подготовленного к торжеству спектакля "Танцующие пингвины" является Анар Садыгов, ассистентами режиссера - Ханым Гасанова и Кенуль Керимова.

Сообщается, что художественное оформление спектакля, обрадующего детей интересными декорациями, сказочным содержанием и интересными образами, является заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, постановка танцев – Лалы Гаджиевой.

В спектакле участвуют заслуженный артист Эльхан Гулиев и актер Матлаб Абдуллаев (Дед Мороз), актрисы Илаха Гасанова (Снегурочка), Рада Насибова (Ноно), заслуженные артисты Алвида Джафаров (Тото), Шалала Шахвеледгызы (Лоло), Мехрибан Ханларова (Ла), Мирза Агабейли и актер Эльнур Гадимов (Луз), актриса Фируза Балаева (Йойо) и актер Рустам Рустамов (Панда).

Новогодние торжества будут представлены 23, 24, 28, 29, 30, 31 декабря и по 7 января в 4 сеанса в течение дня.

Представления начнутся в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.