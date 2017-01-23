В Академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Алмаз"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Алмаз" Джафара Джаббарлы.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на премьере участвовали дочь писателя - Гюлара Джаббарлы, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, депутаты, театральная общественность.

Автором новой редакции драмы является заслуженный деятель искусства Али Амирли, научный консультант - член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Низами Джафаров.

Роль Алмаз в спектакле исполнила заслуженная артистка Мясмя Аслангызы.

Другие роли в спектакле исполнили народные артисты Нураддин Мехдиханлы Рафиг Азимов, Гаджи Исмаилов, Фирангиз Муталлимова, заслуженные артисты Сабир Мамедов, Казым Абдуллаев, Аслан Ширин, Али Нур, Аждар Гамидов, Айшад Мамедов, Эльшан Джабраилов, актеры Рада Насибова и Матлаб Абдуллаев.

Отметим, что творчество Дж.Джаббарлы началось в 30-х годах прошлого года с пьесы "Алмаз". Первый спектакль по пьесе был показан 13 апреля 1931 года.