 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Академическом национальном драматическом театре покажут спектакль "Дочь Косы"

    Режиссером и музыкальным постановщиком спектакля является Алиф Джахангирли© Akademik Milli Dram Teatrı

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В дни праздника Новруз в Академическом национальном драматическом театре для детей представят спектакль "Дочь Косы".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, сценарий постановки написан Анаром Садыговым по мотивам пьесы Рахмана Ализаде "Свадьба Кечала". Режиссером и музыкальным постановщиком спектакля является Алиф Джахангирли.

    Художник - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, хореограф - Лала Гаджиева, ассистент режиссера - Нармин Гасанова.

    В спектакле примут участие заслуженные артисты Мирза Агабейли и Эльвида Джафаров (Деде Горгуд), Мехрибан Ханларова (Баба-яга), актеры Рада Насибова (Девушка-Весна), Рамин Шихалиев и Вусал Мустафаев (Кечал), Джумшуд Зейналов и Вусал Мамедов (Коса), Рашад Бахтияров (Врач) и Фируза Балаева (Коза).

    Сюжетная линия спектакля такова: Кечал влюбляется в дочь Косы Весну. Он хочет жениться на ней. Коса, которого назначили на должность гази, недолюбливает Кечала и не желает выдавать за него замуж свою дочь. Однажды Кечал находит волшебную шкатулку, которая основательно меняет весь ход событий.

    Спектакль представят начиная с 17 марта в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi