В Академическом национальном драматическом театре покажут спектакль "Дочь Косы"

© Akademik Milli Dram Teatrı

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В дни праздника Новруз в Академическом национальном драматическом театре для детей представят спектакль "Дочь Косы".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, сценарий постановки написан Анаром Садыговым по мотивам пьесы Рахмана Ализаде "Свадьба Кечала". Режиссером и музыкальным постановщиком спектакля является Алиф Джахангирли.

Художник - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, хореограф - Лала Гаджиева, ассистент режиссера - Нармин Гасанова.

В спектакле примут участие заслуженные артисты Мирза Агабейли и Эльвида Джафаров (Деде Горгуд), Мехрибан Ханларова (Баба-яга), актеры Рада Насибова (Девушка-Весна), Рамин Шихалиев и Вусал Мустафаев (Кечал), Джумшуд Зейналов и Вусал Мамедов (Коса), Рашад Бахтияров (Врач) и Фируза Балаева (Коза).

Сюжетная линия спектакля такова: Кечал влюбляется в дочь Косы Весну. Он хочет жениться на ней. Коса, которого назначили на должность гази, недолюбливает Кечала и не желает выдавать за него замуж свою дочь. Однажды Кечал находит волшебную шкатулку, которая основательно меняет весь ход событий.

Спектакль представят начиная с 17 марта в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.