​В Аздраме приступят к репетиции нового спектакля

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ С 20 августа на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра приступят к репетициям нового спектакля.

Автор произведения "Месседж покойного" ("Mərhumun mesajı") - Гусейнбала Мираламов. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Орудж Гурбанов.

Об этом Report сообщил народный артист Рамиз Мелик, который исполнит главную роль.

В ролях - Шалала Шахвялядгызы, Алмаз Аманова, Али Нур, Эльхан Гулиев и др.

Спектакль планируется сдать в новый театральный сезон.