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    ​В Аздраме приступят к репетиции нового спектакля

    Главную роль исполнит народный артист Рамиз Мелик

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ С 20 августа на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра приступят к репетициям нового спектакля.

    Автор произведения "Месседж покойного" ("Mərhumun mesajı") - Гусейнбала Мираламов. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Орудж Гурбанов.

    Об этом Report сообщил народный артист Рамиз Мелик, который исполнит главную роль.

    В ролях - Шалала Шахвялядгызы, Алмаз Аманова, Али Нур, Эльхан Гулиев и др.

    Спектакль планируется сдать в новый театральный сезон.

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