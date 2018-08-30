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    Умер Иосиф Кобзон

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Известный  советский и российский певец Иосиф Кобзон  скончался сегодня в Москве. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила помощник супруги певца.

    Ему было 80 лет.

    27 июля певца подключили к аппарату вентиляции легких.

    В 2005 году у Кобзона диагностировали рак.

    Отметим, что певец был госпитализирован 20 июля в тяжелом состоянии. Он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

    Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед генсеком ЦК КПСС Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

    Отметим, что Иосиф Кобзон был награжден Почетным дипломом президента  Азербайджана, орденом "Славы" и орденом "Достлуг" ("Дружба") за большие заслуги в развитии культурных связей между Россией и Азербайджаном. 

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