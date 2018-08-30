Умер Иосиф Кобзон

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Известный советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался сегодня в Москве. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила помощник супруги певца.

Ему было 80 лет.

27 июля певца подключили к аппарату вентиляции легких.

В 2005 году у Кобзона диагностировали рак.

Отметим, что певец был госпитализирован 20 июля в тяжелом состоянии. Он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед генсеком ЦК КПСС Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

Отметим, что Иосиф Кобзон был награжден Почетным дипломом президента Азербайджана, орденом "Славы" и орденом "Достлуг" ("Дружба") за большие заслуги в развитии культурных связей между Россией и Азербайджаном.