Умер актер Том Сайзмор, известный по фильму "Спасти рядового Райана"

Американский актер Том Сайзмор, известный по фильму "Спасти рядового Райана", умер в пятницу на 62-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его менеджер Чарльз Лаго.

Американский актер Том Сайзмор, известный по фильму "Спасти рядового Райана", умер в пятницу на 62-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его менеджер Чарльз Лаго.

"С большой грустью и печалью я должен сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года мирно ушел сегодня из жизни во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке", - приводит слова Лаго журнал.

По данным "Вэрайети", 18 февраля Сайзмор был госпитализирован после перенесенного инсульта, в результате которого образовалась аневризма головного мозга. С тех пор он находился в коме в отделении интенсивной терапии.

Актер также известен по фильмам, таким как "Уайатт Эрп", "Схватка", "Перл-Харбор", "Черный ястреб" и другим.