О нас

Умер актер Том Сайзмор, известный по фильму "Спасти рядового Райана"

Умер актер Том Сайзмор, известный по фильму "Спасти рядового Райана" Американский актер Том Сайзмор, известный по фильму "Спасти рядового Райана", умер в пятницу на 62-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его менеджер Чарльз Лаго.
Искусство
4 марта 2023 г. 10:38
Умер актер Том Сайзмор, известный по фильму Спасти рядового Райана

Американский актер Том Сайзмор, известный по фильму "Спасти рядового Райана", умер в пятницу на 62-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его менеджер Чарльз Лаго.

"С большой грустью и печалью я должен сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года мирно ушел сегодня из жизни во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке", - приводит слова Лаго журнал.

По данным "Вэрайети", 18 февраля Сайзмор был госпитализирован после перенесенного инсульта, в результате которого образовалась аневризма головного мозга. С тех пор он находился в коме в отделении интенсивной терапии.

Актер также известен по фильмам, таким как "Уайатт Эрп", "Схватка", "Перл-Харбор", "Черный ястреб" и другим.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi