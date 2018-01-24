Турецкий актер посетил Азербайджанский государственный музыкальный театр

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Турецкий актер Волкан Северджан встретился с заместителем директора Азербайджанского государственного музыкального театра Гусейном Гусейновым.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на встрече коснулись культурных связей между двумя странами, прозвучал ряд творческих предложений.

Турецкий актер выразил удовлетворение высоким уровнем созданных в театре условий: "Если честно, желание посетить театр у меня возникло после слов моего коллеги, известного актера Тамера Карадаглы. После посещения в прошлом году этого театра, он посоветовал мне в случае приезда в Баку обязательно побывать в Музыкальном театре. Действительно, Музыкальный театр обладает обширными творческими и техническими возможностями. Как человек, многие годы проработавший в театральной сфере, хотелось бы продемонстрировать на этой сцене свое умение как режиссера и актера. Эти места для меня родные, я чувствую себя, как на родине".