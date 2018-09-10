Театр оперы и балета откроет сезон постановкой оперы "Лейли и Меджнун"

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета 19 сентября объявит сезон открытым постановкой оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Как сообщили Report в театре, постановка будет показана в рамках проходящего в этом году в десятый раз Международного музыкального фестиваля имени У.Гаджибейли.

Основные роли в постановке, открывающей сезон, сыграют заслуженный артист Эльнур Зейналов (Меджнун), молодая исполнительница мугама Равана Амирасланлы (Лейли), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Нофел), Таййар Байрамов (ибн Салам) и др, дирижер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

В рамках Международного музыкального фестиваля имени У.Гаджибейли 22 сентября будет показан балет А.Пьяццолы "Танго любви", 23 сентября – опера М.Магомаева "Шах Исмаил".

26 сентября любители балета смогут посмотреть балеты "Лейли и Меджнун" Гара Гараева и "Дон Кихот".

29 сентября в честь 90-летия выдающейся оперной исполнительницы, народной артистки СССР Фирангиз Ахмедовой будет представлена оперетта У.Гаджибекова "Аршин мал алан".

В воскресенье, 30 сентября, состоится показ оперы Дж.Пуччини "Иль Табарро".