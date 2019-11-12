Супругу Муслима Магомаева экстренно госпитализировали

Советскую и российскую оперную певицу, вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

Артистка на данный момент проходит обследование в отделении кардиохирургии. Позже медики примут решение о проведении операции или консервативном лечении.

Напомним, что Тамара Синявская — народная артистка СССР, народная артистка Азербайджана, Заслуженный деятель музыкального искусства. Она награждена российскими орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.