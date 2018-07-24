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    Сумгайытский драмтеатр ищет актеров

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сумгайытский государственный драмтеатр с целью омоложения труппы, поддержки талантов объявил кастинг для заинтересованных в театральном искусстве молодых людей 18-22 лет, обучающихся или окончивших университет искусств.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, желающие участвовать в кастинге могут обращаться до 15 сентября.

    Кроме того, с целью расширения репертуара, повышения ассортимента тем и привлечения в театр молодых писателей объявлен конкурс драматических произведений.

    Направленные произведения должны охватывать следующие темы:

    - произведение об истории создания Сумгайыта, вчерашнем и завтрашнем его дне;

    - Военно-политическая тема;

    - Инновационная тема о жизни молодежи.

    Желающие обратиться могут отправить необходимые данные по адресу sumqayitdram@mail.ru

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