Состоялся юбилейный спектакль, посвященный 110-летию оперы "Лейли и Меджнун"

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся юбилейный спектакль, посвященный 110-летию оперы великого композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, роль Меджнуна исполнил народный артист Мансум Ибрагимов.

В опере были также задействованы народный артист Сабир Алиев, заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Тайяр Байрамов, Афаг Агаева, актеры Эльнур Зейналов, Айтен Магеррамова, Талех Яхъяев, Назар Бяйляров, Вугар Алиев.

Спектаклем управляла заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Отметим, что первая опера в Азербайджане и в мусульманском Востоке - "Лейли и Меджнун" великого У.Гаджибейли впервые была поставлена 12 января (по нынешнему календарю 25 января) 1908 года. Бессмертная опера У.Гаджибейли уже 110 лет включена в репертуар Театра оперы и балета. За эти годы партии Лейли и Меджнуна исполнили большинство известных представителей мугамного искусства Азербайджана.