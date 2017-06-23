Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Киноцентре "Низами" состоялась презентация фильма "Человек третьего дня" для прессы.

Как сообщает Report, директор Киностудии "Азербайджанфильм" Мушфиг Хатамов отметил, что в дальнейшем до презентации новых фильмов будут проводить встречи с прессой.

Он отметил, что этот проект реализуется с целью близкого ознакомления представителей СМИ с фильмами и знакомства зрителей с экранными произведениями.

М.Хатамов пожаловался на прессу: "Непрофессиональные материалы или неверные оценки в последнее время показывают, что лучшее средство – демонстрация фильмов с участием представителей прессы. Мы готовы открыто обсуждать с прессой все имеющиеся в кино проблемы. Мы хотим, чтобы пресса оценивала новые фильмы и помогала нам привлекать зрителей".

Отметим, что полнометражный фильм Бабека Ширинсифата "Человек третьего дня" снят на Киностудии "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры и туризма. Экранное произведение посвящено теме Карабаха. Когда герой фильма, осужденный на долгий срок, выходит на свободу, его родных не бывает в живых, а родной район бывает оккупирован. Герой вместе с земляком, с которым познакомился случайно, переходит линию противостояния и доходит до родного села в Кяльбаджаре и исполняет свою мечту – навещает могилу отца и матери.

Режиссер-постановщик фильма - Бабек Ширинсифят, автор сценария - Магсуд Гарайша, оператор-постановщик – Рафиг Гулиев, художники-постановщики – Рафиг Насиров, Ариф Нифтиев, композитор – Фирудин Аллахверди, исполнительные продюсеры – Тарлан Бабаев, Ариф Сафаров, продюсер – Мушфиг Хатамов.

В фильме снимались актеры Хикмет Рагимов, Расим Джафар, Кямран Агабалаев, Ниджат Хабибов, Видади Алиев, Мехрибан Зеки, Матанат Аббасова, Халида Гулиева, Зарина Гурбанова, Мамед Сафа, Айшад Мамедов.