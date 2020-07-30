Социальная поддержка от кинотеатра CinemaPlus

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, кинотеатр CinemaPlusподготовил социальный видео ролик.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, кинотеатр CinemaPlus подготовил социальный видеоролик.

Как сообщает Report, данный видеоролик поддерживает врачей, которые в это трудное время отдают все силы, чтобы спасти жизни людей, и семьи шехидов – достойных сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за целостность Родины.

Продюсер и автор идеи Нармин Гасанова, режиссёр и автор сценария Ниджат Гадимли, оператор Солтан Ибрагимов, фотограф Рауф Мехин, ассистент Белла Агазаде, световик Рашад Акифоглу, стилист-гримёр Нура Бабаева.

В главных ролях Оксана Расулова, Рашад Кесеменли и Захид Ахмедов.

Особая благодарность: креативная компания Light in Black, клиника Hayat, местный медицинский производственный комплекс ООО GILL MED.