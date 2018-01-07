Скончался известный американский комик Джерри Ван Дайк

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Популярный американский комик Джерри Ван Дайк скончался на 87-м году жизни в своем доме в Арканзасе.

Как передает Report, по словам супруги комика Ширли Энн Джонс, его здоровье сильно ухудшилось после аварии в 2015 году.

Он всегда легко относился к своим неудачам, был всегда добр и жизнерадостен, вспоминают близкие и коллеги.

Ван Дайк начал работать на телевидении в 1962 году. За это время он успел сняться более чем в 40 сериалах и телевизионных программах.