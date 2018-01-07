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    Скончался известный американский комик Джерри Ван Дайк

    Его здоровье сильно ухудшилось после аварии в 2015 году

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Популярный американский комик Джерри Ван Дайк скончался на 87-м году жизни в своем доме в Арканзасе.

    Как передает Report, по словам супруги комика Ширли Энн Джонс, его здоровье сильно ухудшилось после аварии в 2015 году.

    Он всегда легко относился к своим неудачам, был всегда добр и жизнерадостен, вспоминают близкие и коллеги.

    Ван Дайк начал работать на телевидении в 1962 году. За это время он успел сняться более чем в 40 сериалах и телевизионных программах.

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