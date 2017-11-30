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    Расим Балаев: Я жду врача из Турции

    Он должен приехать в ближайшее время

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Я жду врача из Турции".

    Об этом Report заявил народный артист Расим Балаев.

    По его словам, пока точно неизвестно, когда из Турции приедет врач для его лечения: "Он должен приехать в ближайшее время. Мне сказали, что меня оповестят, как только он приедет. Поэтому я жду его. Пока я чувствую себя не так уж и плохо".

    Отметим, что Р.Балаев страдает сахарным диабетом и высоким давлением. У него также проблемы с позвоночником. Народного артиста планировалось отправить на лечение в Турцию. Но потом выяснилось, что врач, который должен был заняться его лечением в Стамбуле, приедет в Азербайджан и будет лечить актера здесь. Расходы на лечение народного артиста будут оплачены азербайджанским государством". 

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