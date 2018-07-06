Путин поздравил cупругу Муслима Магомаева с юбилеем

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку, супругу Муслима Магомаева Тамару Синявскую с юбилеем.

Как сообщает Report, текст поздравительной телеграммы опубликован сегодня на сайте Кремля.

"Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены. И конечно, отмечу ваш подвижнический, наставнический труд и огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора - легендарного Муслима Магомаева", - говорится в поздравлении.

По словам президента, насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография оперной певицы вызывает искреннее восхищение.

Российская оперная певица Тамара Синявская родилась в Москве в 1943 году. В 1982 году Синявской было присуждено звание народной артистки СССР, в 2002 году - Азербайджана.