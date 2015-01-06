Заслуженный артист Азербайджана прооперирован

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Прооперирован актер Академического национального драматического театра, заслуженный артист Эльшан Джабраилов. Об этом сообщил Report сам Эльшан Джабраилов.

Актеру удалили желчный пузырь. Он отметил, что операция прошла успешно. В данный момент самочувствие актера нормальное.

"Сейчас я нахожусь в частной клинике, в которой был прооперирован. На самом деле я пришел сюда, чтобы пройти полное обследование. Во время общего обследования выяснилось, что мой желчный пузырь увеличился в размерах и могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому меня срочно прооперировали. Сейчас я чувствую себя хорошо. С сегодняшнего дня я потихоньку начал ходить. Завтра меня выпишут домой. Наверное, через одну-две недели я восстановлюсь. Потом вернусь в театр, продолжу играть в спектаклях".

Отметим, что Эльшан Джабраилов сын покойного актера Шахина Джабраилов.