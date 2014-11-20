Продолжение фильма "Не бойся, я с тобой!" выходит в российский прокат

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Продолжение знаменитого музыкального фильма 1981 года "Не бойся, я с тобой!" режиссера Юлия Гусмана с Львом Дуровым, Поладом Бюль-Бюль оглы и Мухтарбеком Кантемировым в главных ролях сегодня выходит в российский прокат, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"Я бы назвал это семейным фильмом, для всех возрастов, - рассказал в интервью ИТАР-ТАСС Юлий Гусман. - Мне кажется, в наше достаточно тяжелое время очень хочется, чтобы мы все-таки смогли на секунду отключиться от плохой погоды, неприятных новостей с рублем или с военными действиями и очутиться в теплом, замечательном крае, который называется Азербайджан, чтобы мы на секундочку стали детьми, которые радуются приключениям и победам и у которых не бывает вообще никаких неприятностей и несчастий. Мы очень хотели бы, чтобы этот фильм был посвящен немодным сегодня словам - милосердие, доброта, честность, любовь".

Отметим, съемки картины проходили в азербайджанском селе Илису - там же, где снималась картина "Не бойся, я с тобой".