Президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении юбилея Гамер Алмасзаде

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия Гамер Алмасзаде.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в марте 2015 года исполняется 100-летие одной из создателей балетной школы Азербайджана, первой азербайджанской балерины, народной артистки СССР, лауреата государственной премии Гамер Гаджиага гызы Алмасзаде.

Гамер Алмасзаде, являющаяся профессиональной исполнительницей национальных танцев и прекрасным знатоком классических хореографических традиций, создала неповторимые образы. Она поставила на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета прекрасные спектакли, занималась подготовкой национальных кадров.

За заслуги в развитии и пропаганде хореографии в Азербайджане глава государства распорядился о проведении 100-летнего юбилея народной артистки СССР Гамер Алмасзаде. Министерству культуры и туризма поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 100-летию Г.Алмасзаде.

Кабмину поручено решить исходящие из данного распоряжения вопросы.