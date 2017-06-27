Похоронена народная артистка Азербайджана Гандаб Гулиева

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Похоронена солистка Театра оперы и балета, народная артистка Азербайджана Гандаб Гулиева.

Как сообщает Report, народная артистка после церемонии прощания, организованной в мечети "Тезе Пир" была похоронена рядом со своей матерью на кладбище села Бина.

Отметим, что Гулиева Гандаб Габиб гызы родилась 10 августа 1949 года в селе Дилагарда Физулинского района. 26 июня она скончалась на 67-ом году жизни. Имеющая серьезные проблемы со здоровьем Г. Гулиева несколько дней назад была помещена в реанимационное отделение Республиканского лечебно-диагностического центра. Врачи поставили ей диагноз сердечная и почечная недостаточность, а также воспаление легких.