Обнародован репертуар Музыкального театра на май

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского государственного музыкального театра на май.

Report представляет афишу театра:

5 мая - O. Казыми, Р. Гейдар “Золотая свадьба” - 19:00

6 мая - Р. Шафаг, В. Зимин “Приключения дождевого гриба” (по-русски) - 12:00

6 мая - У. Гаджибейли “Не та, так эта” - 19:00

7 мая - Ш. Перо (Постановка A. Садыгова) “Спящая красавица и гномы” - 12:00

7 мая - Эльчин “Свадебная баня Балададаша” - 19:00

9 мая - А. Хагвердиев “Кто виноват?” - 19:00

10 мая - И. Эфендиев (На основе музыки Г. Гараева) “Моя вина” - 19:00

11 мая - M. Камолетти “Гарнир по-французски” - 19:00

12 мая - У. Гаджибейли “Аршин мал алан” - 19:00

13 мая - O. Зульфугаров, Р. Гейдар “Непослушные козлята” 12-00

13 мая - Р. Гаджиев “Когда сходятся судьбы” - 19:00

14 мая - Р. Агаева, A. Хайт, A. Курляндский “Ну погоди, волк!” (по-русски) - 12:00

14 мая - У. Гаджибейли “Муж и жена” - 19:00

16 мая – На основе музыки Ф. Амирова “999-я ночь” - 19:00

17 мая - У. Гаджибейли “Аршин мал алан” - 19:00

19 мая - И. Кальман “Сильва” (по-русски) - 19:00

20 мая - А. Самедли “Лес без шакала не бывает ” - 12:00

20 мая - O. Казыми, Р. Гейдар “Золотая свадьба” - 19:00

21 мая - Х. К. Андерсен “Дюймовочка” - 12:00

21 мая - У. Гаджибейли “Не та, так эта” - 19:00

26 мая - Р. Гаджиев “Кавказская племянница” (по-русски) - 19:00

27 мая – В. Улановский, В. Орлов “Золотой цыпленок” (по-русски) - 12:00

27 мая - А. Самедли “За день до свадьбы” - 19:00

28 мая – Э. Сабитоглу, Е. Шварц (Пер. Д. Мамедов) “Красная шапочка” - 12:00

28 мая - Р. Миришли, M. Хагвердиев “Американский зять” - 19:00

30 мая - И. Эфендиев (На основе музыки Г. Гараева) “Моя вина” - 19:00