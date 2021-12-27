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Новый "Человек-Паук" первым собрал $1 млрд после начала пандемии

Новый "Человек-Паук" первым собрал $1 млрд после начала пандемии Третья часть нового фильма о приключениях Питера Паркера "Человек-паук: Нет пути домой" собрала 1 млрд долларов США в мировом прокате на 12-й день после релиза.
Искусство
27 декабря 2021 г. 06:23
Новый Человек-Паук первым собрал $1 млрд после начала пандемии

Третья часть нового фильма о приключениях Питера Паркера "Человек-паук: Нет пути домой" собрала 1 млрд долларов США в мировом прокате на 12-й день после релиза.

Как передает Report, об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Таким образом, фильм с Томом Холландом в главной роли стал первой кинокартиной, собравшей миллиардную кассу, с начала пандемии коронавируса.

Как отмечает издание, новый "Человек-паук" занял третье место по скорости сбора кассы в 1 млрд долларов США наравне со "Звездными войнами: пробуждение силы".

Быстрее такую сумму собрали только "Мстители: Финал" (5 дней) и "Мстители: Война бесконечности" (11 дней).

"Человек-Паук: Нет пути домой" - 49-й фильм в истории, который собрал 1 млрд долларов США в прокате, и вторым в истории франшизы - после предшественника "Человек-Паук: Вдали от дома".

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