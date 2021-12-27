Новый "Человек-Паук" первым собрал $1 млрд после начала пандемии

Третья часть нового фильма о приключениях Питера Паркера "Человек-паук: Нет пути домой" собрала 1 млрд долларов США в мировом прокате на 12-й день после релиза.
Как передает Report, об этом сообщило издание
Таким образом, фильм с Томом Холландом в главной роли стал первой кинокартиной, собравшей миллиардную кассу, с начала пандемии коронавируса.
Как отмечает издание, новый "Человек-паук" занял третье место по скорости сбора кассы в 1 млрд долларов США наравне со "Звездными войнами: пробуждение силы".
Быстрее такую сумму собрали только "Мстители: Финал" (5 дней) и "Мстители: Война бесконечности" (11 дней).
"Человек-Паук: Нет пути домой" - 49-й фильм в истории, который собрал 1 млрд долларов США в прокате, и вторым в истории франшизы - после предшественника "Человек-Паук: Вдали от дома".