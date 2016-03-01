Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый директор в детскую музыкальную школу №30, входящую в структуру министерства культуры и туризма.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно соответствующему приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Мамедов Юсиф Ахмед оглу назначен директором детской музыкальной школы №30.

Юсиф Мамедов получил образование в Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибейли.

Напомним, что бывший директор детской музыкальной школы №30 Багиров Эльдар Новруз оглу был уволен 30 декабря 2015 года по собственному желанию.