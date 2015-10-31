​Мингячевирский театр поставит спектакль по случаю 67-летия города

31 октября, 2015 14:28

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевирском государственном драматическом театре будет поставлен спектакль "Təbəssüm" ("Улыбка"). Как сообщает Report, спектакль подготовлен по случаю 67-летия создания Мингячевира. Автором спектакля, показ которого состоится 11 ноября, является Ашраф Аскеров, режиссером - народный артист Зульфугар Аббасов. В спектакле сыграют актеры театра Фарида Мамедова, Гусейн Мустафаев, Ильгар Рагимов, Акиф Мирабов, Асим Мамедов, Фируз Гаджиев, Асим Омаров, Эльмира Ибрагимова, Афет Алиева, Рухангиз Абдуллаева, Джейхун Ахмедов, Эйваз Алиев и Амиль Фарзалиев.