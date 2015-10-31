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    ​Мингячевирский театр поставит спектакль по случаю 67-летия города

    Показ состоится 11 ноября

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевирском государственном драматическом театре будет поставлен спектакль "Təbəssüm" ("Улыбка").

    Как сообщает Report, спектакль подготовлен по случаю 67-летия создания Мингячевира.

    Автором спектакля, показ которого состоится 11 ноября, является Ашраф Аскеров, режиссером - народный артист Зульфугар Аббасов.

    В спектакле сыграют актеры театра Фарида Мамедова, Гусейн Мустафаев, Ильгар Рагимов, Акиф Мирабов, Асим Мамедов, Фируз Гаджиев, Асим Омаров, Эльмира Ибрагимова, Афет Алиева, Рухангиз Абдуллаева, Джейхун Ахмедов, Эйваз Алиев и Амиль Фарзалиев. 

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