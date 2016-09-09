Лянкяранский театр примет участие в международном театральном фестивале в Иране

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 17-19 сентября в городе Рашт Исламской Республики Иран пройдет IX традиционный Международный театральный фестиваль.
Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, Азербайджан на фестивале представит Лянкяранский государственный драматический театр.
Коллектив покажет спектакль, подготовленный на основе фельетонов и памфлетов Узеира Гаджибекова.
В главных ролях - заслуженные артисты Адиль Зейналов и Суджаддин Мирзоев, артисты Мираслан Агаев, Нифтулла Аскеров и другие.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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