Лянкяранский театр примет участие в международном театральном фестивале в Иране

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 17-19 сентября в городе Рашт Исламской Республики Иран пройдет IX традиционный Международный театральный фестиваль.

Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, Азербайджан на фестивале представит Лянкяранский государственный драматический театр.

Коллектив покажет спектакль, подготовленный на основе фельетонов и памфлетов Узеира Гаджибекова.

В главных ролях - заслуженные артисты Адиль Зейналов и Суджаддин Мирзоев, артисты Мираслан Агаев, Нифтулла Аскеров и другие.