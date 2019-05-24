​Легендарный ансамбль Игоря Моисеева выступит в Баку

Спустя двадцать лет в Баку приезжает легендарный Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, известный во всем мире как "Балет Игоря Моисеева".

Как сообщает Report, концерты пройдут 31 мая и 1 июня на сцене Центра Гейдара Алиева.

В программу концертов включены произведения уникального хореографа ХХ века Игоря Моисеева, ставшие мировой классикой - Русский танец «Лето», визитная карточка ансамбля, Азербайджанский танец «Чобаны», Сюита греческих танцев «Сиртаки», Арагонская Хота на музыку Михаила Глинки, Танец аргентинских пастухов «Гаучо», легендарное моисеевское «Яблочко» и др., а также последняя работа ансамбля - премьера хореографической картины “Tango del plata” в постановке аргентинского хореографа Лауры Роатта.

Прославленный коллектив в последний раз приезжал в Баку в 1998-ом году по личному приглашению общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в день его инаугурации.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева – первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира. Главными художественными принципами развития ансамбля являются преемственность и творческое осмысление традиций и новаторства. За многолетнюю, богатую историю существования коллектива, благодаря беспрестанным усилиям Игоря Моисеева и его артистов, сохранено и творчески осмыслено фольклорное танцевальное творчество России и народов мира.