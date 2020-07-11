Картину Роя Лихтенштейна продали за $46 млн

Картина Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting) продана в пятницу на аукционе Christie's за 46,2 млн. долларов США.

Картина Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting) продана в пятницу на аукционе Christie's за 46,2 млн. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте аукционного дома, впервые проводившего продажу произведений современного искусства одновременно на четырех площадках - в Гонконге, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

Предварительная оценка этой написанной в 1994 году работы Лихтенштейна, изображающей героиню одного из комиксов, составляла 20-30 млн. долларов США.