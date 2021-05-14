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Картину Пикассо продали за $103 миллиона

Картину Пикассо продали за $103 миллиона Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона долларов.
Искусство
14 мая 2021 г. 08:52
Картину Пикассо продали за $103 миллиона

Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте аукциона.

Картина Пикассо была заявлена как один из топовых лотов аукциона. Финальная цена, предложенная за картину, составила 90 млн долларов США. С учетом всех выплат покупатель заплатит 103,4 млн долларов США.

Работа Пикассо было написана в 1932 году. В последний раз картину выставляли на торги в 2013 году, тогда ее продали более чем за 44,8 млн долларов.

Другие работы Пикассо, представленные на аукционе в пятницу, уступали в цене "Женщине, сидящей у окна". Так картина художника "Женщина в кресле" 1941 года ушла с молотка за 17,2 млн долларов США, а его работа "Голова женщины" 1940 года - за 4,1 млн долларов США.

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