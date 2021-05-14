Картину Пикассо продали за $103 миллиона

Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона долларов.

Работа художника Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез") ушла с молотка аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 103 миллиона долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается на сайте аукциона.

Картина Пикассо была заявлена как один из топовых лотов аукциона. Финальная цена, предложенная за картину, составила 90 млн долларов США. С учетом всех выплат покупатель заплатит 103,4 млн долларов США.

Работа Пикассо было написана в 1932 году. В последний раз картину выставляли на торги в 2013 году, тогда ее продали более чем за 44,8 млн долларов.

Другие работы Пикассо, представленные на аукционе в пятницу, уступали в цене "Женщине, сидящей у окна". Так картина художника "Женщина в кресле" 1941 года ушла с молотка за 17,2 млн долларов США, а его работа "Голова женщины" 1940 года - за 4,1 млн долларов США.