Какие театры в Азербайджане в основном посещают зрители? - СПИСОК

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сотрудник Report провел опрос, в ходе которого попытался выяснить, какова посещаемость и цены на билеты в действующих в Азербайджане и наиболее востребованных театрах.

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, зрительный зал (включая амфитеатр, 1-й и 2-й ярус), вмещает свыше 500 человек: "Не всегда на спектаклях все места в зале бывают заняты. Для одного спектакля 500 зрителей – цифра довольно большая. Трудно назвать точное количество зрителей на каждом спектакле. Что же касается цен, билеты в Национальном драматическом театре стоят 6-10 AZN".

Вместимость зала Азербайджанского государственного театра юного зрителя составляет 360 зрителей: "На детских спектаклях зал заполняется на 95-100%, а на взрослых – на 80-100%. Билеты для детей стоят 5 AZN, а для взрослых - 8 AZN".

Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаика рассчитан на 200 зрителей.

Как сообщили из театра, спектакли представляют в три сеанса. Хотя здесь не назвали точную статистику посетителей, однако заявили, что на многих спектаклях, в особенности в праздничные дни, количество зрителей увеличивается.

Стоимость билетов составляет 1-5 AZN.

Зал Азербайджанского государственного академического театра оперы и балеты вмещает 1068 зрителей.

Как сообщили Report в театре, на многих спектаклях зал бывает переполнен: "Иногда заполняется только партер (470 мест).

Билеты стоят 11, 13 и 16 AZN. Цены на билеты на спектакли с участием гастролеров колеблются в пределах 12, 22 и 33 AZN".

В Азербайджанском государственном музыкальном театре отказались от участия в опросе.