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    ​INDEX подготовил короткометражный фильм, посвященный Ходжалинской трагедии - ВИДЕО

    В фильме демонстрируются события до и после трагедии

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Центр развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX (Center for Human Capital Development of Azerbaijan) подготовил короткометражный фильм, посвященный Ходжалинской трагедии.

    Как передает Report, в фильме демонстрируются события до и после трагедии.

    В съемках фильма приняли участие известные актеры и актрисы. В нем нашли свое отражение события Ходжалинского геноцида и смерть мирных невинных людей за одну ночь.

    Главная цель фильма - показать мировой общественности ужас событий, произошедших в Нагорном Карабахе, и довести до внимания общественности разгром беззаботной жизни жителей Ходжалы.

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