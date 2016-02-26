​INDEX подготовил короткометражный фильм, посвященный Ходжалинской трагедии - ВИДЕО

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Центр развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX (Center for Human Capital Development of Azerbaijan) подготовил короткометражный фильм, посвященный Ходжалинской трагедии.

Как передает Report, в фильме демонстрируются события до и после трагедии.

В съемках фильма приняли участие известные актеры и актрисы. В нем нашли свое отражение события Ходжалинского геноцида и смерть мирных невинных людей за одну ночь.

Главная цель фильма - показать мировой общественности ужас событий, произошедших в Нагорном Карабахе, и довести до внимания общественности разгром беззаботной жизни жителей Ходжалы.