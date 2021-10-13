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Французский институт в Азербайджане провел выставку, отражающую 100-летнюю историю анимационных фильмов

Французский институт в Азербайджане провел выставку, отражающую 100-летнюю историю анимационных фильмов Французский институт в Азербайджане провел выставку, отражающую 100-летнюю историю французских анимационных фильмов.
Искусство
13 октября 2021 г. 19:22
Французский институт в Азербайджане провел выставку, отражающую 100-летнюю историю анимационных фильмов

Французский институт в Азербайджане провел выставку, отражающую 100-летнюю историю французских анимационных фильмов.

Как передает Report, 13 октября состоялась церемония открытия выставки под названием "Анимационные фильмы, la French touch".

На выставке выступил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, который отметил, что первый 15-минутный анимационный фильм был представлен во Франции и с тех пор этот жанр стал развиваться как вид искусства.

Анимационные фильмы также играют важную роль в развитии отношений Франции с Азербайджаном, так как история азербайджанской анимации корнями уходит в далекие 30-е годы ХХ века.

"На протяжении многих лет при поддержке посольства лучшие фильмы Азербайджана получают награды и представляются на фестивалях во Франции", - сказал посол.

Далее был представлен короткометражный фильм.

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