​Фонд Хана Шушинского проведет посвященное Карабаху мероприятие в Италии

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Фонд Хана Шушинского 23 мая проведет в Риме конференцию, посвященную нагорно-карабахскому конфликту. Об этом Report сообщила дочь Хана Шушинского Бейимханум Вердиева-Джаваншир.

По её словам, в официальной части конференции, которая состоится при организационной поддержке посольства Азербайджана в Риме, будут обсуждены проблемы нагорно-карабахского конфликта, агрессия Армении против Азербайджана, геноцида армян против Азербайджана в Ходжалы и Губе.

На конференции примут участие представители диаспор, а также посольств, аккредитованных в Италии.

После официальной части мероприятия будут исполнены азербайджанские мугамы и песни.

Отметим, что фонд Хана Шушинского начал функционировать с 2012 года. Основные цели фонда - это благотворительная деятельность и служение азербайджанской культуре. Фонд проводит юбилеи известных мастеров искусств, конкурсы, фестивали, тем самым пропагандируя и развивая культуру Азербайджана.