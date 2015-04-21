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    ​Фонд Хана Шушинского проведет посвященное Карабаху мероприятие в Италии

    На конференции примут участие представители диаспор, а также посольств, аккредитованных в Италии

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Фонд Хана Шушинского 23 мая проведет в Риме конференцию, посвященную нагорно-карабахскому конфликту. Об этом Report сообщила дочь Хана Шушинского Бейимханум Вердиева-Джаваншир.

    По её словам, в официальной части конференции, которая состоится при организационной поддержке посольства Азербайджана в Риме, будут обсуждены проблемы нагорно-карабахского конфликта, агрессия Армении против Азербайджана, геноцида армян против Азербайджана в Ходжалы и Губе.

    На конференции примут участие представители диаспор, а также посольств, аккредитованных в Италии.

    После официальной части мероприятия будут исполнены азербайджанские мугамы и песни.

    Отметим, что фонд Хана Шушинского начал функционировать с 2012 года. Основные цели фонда - это благотворительная деятельность и служение азербайджанской культуре. Фонд проводит юбилеи известных мастеров искусств, конкурсы, фестивали, тем самым пропагандируя и развивая культуру Азербайджана. 

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