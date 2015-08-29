​Фильм турецкого режиссера получил Гран-при на российском кинофестивале

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Пятый международный кинофестиваль "Край света" завершился на Сахалине, Гран-при получил фильм "Мустанг" турецкого режиссера Дениз Хамзе Эргювен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Это первая полнометражная режиссерская работа Эргювен, ее оценили "за цельное высказывание о важности свободы молодых женщин в Азии и за пульсирующую энергию реальной жизни в кино", подчеркнули организаторы "Края света".

Лучшей режиссерской работой "за искренний посыл и создание стройной истории, несмотря на сложность материала" признана картина "Тряпичный союз" Михаила Местецкого. Он же взял приз почетного президента кинофестиваля Аллы Суриковой и награду за лучшую мужскую роль - ее присудили актерскому ансамблю: Василию Буткевичу, Александру Палю, Павлу Чинареву и Ивану Янковскому - "за смелость и создание единого уникального персонажа, от которого они неотделимы". Отмечена женская роль южнокорейской актрисы Ли Санг-Хе по ее работе в фильме "Конец зимы".

Специальный приз жюри "за природную естественность и красоту неподдельного существования в кадре" вручен Гюнес Сенсой, Доге Догуслу, Элит Исчжан, Тугбе Сунгурулу и Илайде Акдоган, актрисам фильма "Мустанг".