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Директор музея: Гордимся, что в азербайджанской музыкальной истории есть такая звезда

Директор музея: Гордимся, что в азербайджанской музыкальной истории есть такая звезда Публика постсоветского пространства вспоминает о Муслиме Магомаеве как о кумире.
Искусство
17 августа 2021 г. 17:01
Директор музея: Гордимся, что в азербайджанской музыкальной истории есть такая звезда

Публика постсоветского пространства вспоминает о Муслиме Магомаеве как о кумире.

Об этом Report сказала директор Государственного Музея Музыкальной Культуры, заслуженный деятель культуры, доктор искусствоведения Алла Байрамова.

"Мы гордимся тем, что в азербайджанской музыкальной истории есть такая звезда", - заявила она.

Как отметила директор музея, на выставках за рубежом и, в частности, в России вне зависимости от темы выставки, объектом интереса всегда становится Муслим Магомаев.

"У нас спрашивали, есть ли музей Муслима Магомаева. Люди жаждали услышать и увидеть побольше рассказов, побольше информации и сведений о нем", - отметила А. Байрамова.

Напомним, по случаю дня рождения выдающегося азербайджанского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева руководство министерства культуры Азербайджана сегодня посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.

Чичек Мамедова

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Версия на английском языке Proud to have such star in history of Azerbaijani music, museum director says about Muslim Magomayev

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