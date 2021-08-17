Директор музея: Гордимся, что в азербайджанской музыкальной истории есть такая звезда

Публика постсоветского пространства вспоминает о Муслиме Магомаеве как о кумире.

Публика постсоветского пространства вспоминает о Муслиме Магомаеве как о кумире.

Об этом Report сказала директор Государственного Музея Музыкальной Культуры, заслуженный деятель культуры, доктор искусствоведения Алла Байрамова.

"Мы гордимся тем, что в азербайджанской музыкальной истории есть такая звезда", - заявила она.

Как отметила директор музея, на выставках за рубежом и, в частности, в России вне зависимости от темы выставки, объектом интереса всегда становится Муслим Магомаев.

"У нас спрашивали, есть ли музей Муслима Магомаева. Люди жаждали услышать и увидеть побольше рассказов, побольше информации и сведений о нем", - отметила А. Байрамова.

Напомним, по случаю дня рождения выдающегося азербайджанского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева руководство министерства культуры Азербайджана сегодня посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.

Чичек Мамедова