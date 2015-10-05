Дербентский азербайджанский государственный драматический театр готовится к премьере

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Дербентский азербайджанский государственный драматический театр в Дагестане к концу октября представит зрителям премьеру спектакля "Голодные аферисты" Абдуррагим бека Ахвердиева.

Об этом Report сообщил главный режиссер Дербентского азербайджанского государственного драматического театра Артогрул Камалов.

"15-20 октября премьера спектакля будет представлена зрителям. Местное население проявляет большой интерес к нашим спектаклям. В настоящее время в театре нет никаких недостатков. Шьются костюмы для спектакля, готовятся декорации. До завершения строительства нового здания театра репетиции проводим на сцене Лезгинского государственного музыкально-драматического театра. Новый спектакль также представим в этом театре. Министерство культуры Дагестана создает для нашего театра все необходимые условия. Дела идут своим ходом", - заявил главный режиссер театра.