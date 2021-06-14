Дан старт онлайн-фестивалю европейского кино

Делегация ЕС в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС, аккредитованными в Азербайджане, организовала первый онлайн-фестиваль европейского кино

Делегация Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС, аккредитованными в Азербайджане, организовала первый онлайн-фестиваль европейского кино.

Как передает Report, Европейский кинофестиваль пройдет в виртуальном формате с 14 по 29 июня.

В рамках фестиваля будут показаны 10 фильмов из 13 стран ЕС (Бельгия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Румыния, Испания) и Сербии. Большинство фильмов - это совместное производство нескольких стран.

Онлайн-мероприятие по случаю начала фестиваля началась с приветственной речи посла ЕС в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса, в которой он отметил что с 2010 года ЕС в рамках ежегодного фестиваля продемонстрировал в Азербайджане 148 фильмов. По его словам, каждый может комфортно и бесплатно посмотреть фильмы, представленные на фестивале.

"В этом году наш Фестиваль впервые проводится в онлайн-формате, что делает европейское кино еще ближе и доступнее для азербайджанской аудитории не только в Баку, но и во всем Азербайджане. Фильмы обладают способностью рассказывать истории, выражать эмоции и вызывать идеи. И этим фестивалем мы надеемся принести большее понимание европейской культуры и идеи межкультурного взаимопонимания между народами Азербайджана и Европейского Союза", - сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Большинство фильмов - победители престижных международных кинофестивалей, в том числе Каннского фестиваля - «Олег», «Огонь грядет», «Наша борьба»; Кинофестиваля в Торонто и конкурса в Сан-Себастьяне - «Прослушивание»; Международного конкурса документальных фильмов Sundance 2020 и конкурса документальных фильмов в Сараево 2020 - «Акаса, мой дом», Международного кинофестиваля в Эдинбурге - «Аврора» и многие другие.

24 июня у азербайджанской аудитории будет возможность посетить презентацию и сессию вопросов и ответов с известным медиа-экспертом Николаем Никитиным. Он в настоящее время является художественным руководителем Международного кинофестиваля в Праге и руководителем отдела исследований в SOFA - School of Film Advancement. Встреча будет осуществляться через платформу Zoom с переводом на азербайджанский язык и будут транслироваться в прямом эфире на странице представительства ЕС в Facebook.