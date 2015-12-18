Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял свое название.

Как сообщает Report, новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".

В рамка проекта ребрендинга кинотеатр поменял свое название, cвой логотип, усовершенствовал дизайн внутренних интерьеров, изменил форму работников, а также была изменена вся печатная продукция. Оригинальная подсветка стен привлекает внимание посетителей и создает очень уютную обстановку. Гармоничное сочетание цветов создает атмосферу радости и легкости. Переход на единый необычный стиль является важным этапом в развитии.

Компания "Mən" corporate branding" принимало активное участие в изменении корпоративного стиля кинотеатра.

Абсолютно обновленный и любимый вами кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать своих зрителей самыми лучшими премьерами и новыми проектами.

Также сообщается о том, что кинотеатр внедряет новые виды рекламных носителей, с помощью которых партнеры и все местные компании смогут более эффективно рекламироваться.