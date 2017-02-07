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    Американский режиссер проведет семинар и тренинг в Баку

    Американский сценарист-документалист, режиссер и продюсер Лиза Лиман прибыла в Азербайджан

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Американский сценарист-документалист, режиссер и продюсер Лиза Лиман прибыла в Азербайджан. 

    Как сообщили Report из посольства США в Азербайджане, визит проходит в рамках программы Государственного департамента США по демонстрации фильмов американского производства в зарубежных странах.

    Л.Лиман проведет семинар на тему построения режиссерской карьеры в Азербайджанской государственной академии художеств и недельный тренинг по съемкам документальных фильмов для студентов режиссерского факультета Университета культуры и искусства. Она также проведет индивидуальные и групповые консультации с азербайджанским режиссерами. 

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