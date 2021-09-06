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Ален Делон: Я абсолютно подавлен

Ален Делон: Я абсолютно подавлен Французский актер Ален Делон высказался о смерти своего коллеги - актера Жан-Поля Бельмондо.
Искусство
6 сентября 2021 г. 23:40
Ален Делон: Я абсолютно подавлен
Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон

Французский актер Ален Делон высказался о смерти своего коллеги - актера Жан-Поль Бельмондо.

Как передает Report, он заявил об этом в эфире телеканала CNews.

"Я абсолютно подавлен. Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад", - поделился Делон.

Бельмондо умер на 89-м году жизни, причина смерти не уточняется. В 2001 году он перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.

Жан-Поль Бельмондо - один из знаковых актеров французской "новой волны". Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме "На последнем дыхании". Он также снимался в лентах "Чудовище", "Профессионал", "Ас из Асов", "Человек из Рио", "Один шанс на двоих", "Женщина есть женщина", "Великолепный", "Безумный Пьеро" и "Одиночка".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAlen Delon: “Mən tamamilə ruh düşkünlüyü içindəyəm”

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