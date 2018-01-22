Железнодорожную линию Сумгайыт-Ялама отремонтируют в ближайшие 4 года

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Кредит, выделенный Азиатским банком развития (АБР) в рамках Программы развития железной дороги в Азербайджане, будет направлен на реабилитацию железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама.

Об этом сказал в беседе с Report директор АБР по Азербайджану Нариман Маннапбеков.

Представитель АБР отметил, что общая протяженность подлежащей ремонту линии составляет 333 км: "Длина каждой из параллельных железнодорожных линий (Сумгайыт-Ялама, Ялама-Сумгайыт) составляет 166,5 км, общая протяженность - 333 км. Линия Ялама-Сумгайыт построена в прошлом и реабилитирована 50 лет назад. Однако, это не относится к железнодорожной линии Сумгайыт-Баку, которая обновлена недавно. Амортизация рейсов в направлении Ялама-Сумгайыт составляет 95%, а скорость поездов - 20-30 км/ч".

По его словам, количество станций сократится примерно на 30%: "Сейчас вдоль этого маршрута размещена 21 станция. В рамках проекта, их число сократится до 14-16. Увеличение расстояния позволит повысить скорость поездов. После реализации проекта ожидается параллельная реабилитация и усовершенствование систем электроснабжения и сигнализации. В результате реализации проекта, скорость грузовых поездов достигнет 80 км/ч, пассажирских поездов - 120-130 км/ч".

Представитель АБР отметил, что работы должны быть завершены в течение 3,5 лет: "Кредит АБР является эффективным. Железнодорожная компания (ЗАО "Азербайджанские железные дороги") готовит необходимые документы для реализации проекта. Вскоре будет объявлен международный тендер. С победителем, предоставившим гарантии по выполнению работы в течение установленного срока, будет подписан контракт".

Напомним, что в рамках данного проекта АБР выделил Азербайджану кредит на 400 млн долларов. Совет директоров АБР принял соответствующее решение 1 декабря 2017 года. Из указанной суммы 150 млн долларов предусмотрено для реабилитации дороги, 250 млн долларов - корпоративную реструктуризацию управления железной дороги.