Всемирный банк опубликует результаты исследования потенциала Среднего коридора в декабре

Всемирный банк провел обширное исследование потенциала Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Всемирный банк провел обширное исследование потенциала Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета.

"Думаю, в следующем месяце банк уже представит предварительные результаты исследования. Но предварительно уже были озвучены цифры, согласно которым потенциал роста Среднего коридора к 2030 году увеличится более чем в три раза. Это означает, что Азербайджан в будущем будет иметь возможность получать достаточные доходы, в том числе за счет внешнеэкономических связей. Это, по сути, один из факторов, который позволит увеличить доходы бюджета в ближайшие три и последующие годы", - считает Т. Миркишили.