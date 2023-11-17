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Всемирный банк опубликует результаты исследования потенциала Среднего коридора в декабре

Всемирный банк опубликует результаты исследования потенциала Среднего коридора в декабре Всемирный банк провел обширное исследование потенциала Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 12:37
Всемирный банк опубликует результаты исследования потенциала Среднего коридора в декабре

Всемирный банк провел обширное исследование потенциала Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем заседании комитета.

"Думаю, в следующем месяце банк уже представит предварительные результаты исследования. Но предварительно уже были озвучены цифры, согласно которым потенциал роста Среднего коридора к 2030 году увеличится более чем в три раза. Это означает, что Азербайджан в будущем будет иметь возможность получать достаточные доходы, в том числе за счет внешнеэкономических связей. Это, по сути, один из факторов, который позволит увеличить доходы бюджета в ближайшие три и последующие годы", - считает Т. Миркишили.

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Версия на английском языке WB to publish results of Middle Corridor’s potential study in December
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı dekabrda Orta Dəhlizin potensialı ilə bağlı araşdırmanın nəticələrini açıqlayacaq

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