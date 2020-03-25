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Врачам дали право получать социальное жилье

​Врачам дали право получать социальное жилье

Работники здравоохранения будут добавлены в список лиц, имеющих право приобрести льготные ипотечные кредиты и социальное жилье в Азербайджане.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном коллективном соглашении, заключенном между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана на 2020-2022 годы.

Согласно документу, все три структуры обязались усилить контроль за усовершенствованием процесса выделения земельных участков для личного жилищного строительства и систему кредитования жилищного строительства.

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