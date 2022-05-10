В Турции проходит собрание транспортников Каспийского региона

В столице Турции, Анкаре, начало работу очередное собрание правления Объединения юридических лиц Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" и общее собрание организации.

В столице Турции, Анкаре, начало работу очередное собрание правления Объединения юридических лиц Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" и общее собрание организации.

Об этом "Report сообщили в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

По информации, до собрания железнодорожная, портовая администрация, руководство судовых и транспортно-логистических компаний стран-членов Международной ассоциации посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре. К памятнику общенационального лидера были возложены цветы, светлая и незабываемая память всемирно известного политика была почета минутой молчания, выражено глубокое почтение памяти гениальной личности.

На собрании обсуждаются текущая ситуация, перспективы и направления развития коридора, работы, необходимые для полного использования его потенциала, возможности привлечения к маршруту новых грузов.

ASCO на собрании представлен делегацией во главе с председателем структуры Рауфом Велиевым.