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В поселке Муган Гаджигабульского района улучшается снабжение питьевой водой

В поселке Муган Гаджигабульского района улучшается снабжение питьевой водой Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана в соответствии с утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программой социально-экономического развития регионов" улучшает питьевое водоснабжение поселка Муган Гаджигабульского
Инфраструктура
21 июня 2023 г. 14:48
В поселке Муган Гаджигабульского района улучшается снабжение питьевой водой

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана в соответствии с утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программой социально-экономического развития регионов" улучшает питьевое водоснабжение поселка Муган Гаджигабульского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, работы по I этапу проекта близятся к завершению. В рамках проекта в поселке создается новая централизованная сеть водоснабжения.

На территории поселка уже создана сеть питьевой воды протяженностью 10 км, установлены счетчики.

Создание новой сети питьевой воды в других местах поселка Муган, где проживают 6 тысяч жителей, будет осуществлено на следующих этапах проекта. Таким образом, жители поселка стабильно будут обеспечиваться качественной питьевой водой, а точный учет сведет к минимуму потери воды и предотвратит расточительство.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabul rayonunun Muğan qəsəbəsinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

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