Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Баку на большинстве основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 01 декабря, 2025
    • 08:20
    В Баку на большинстве основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. Улица Афиядина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    7. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    11. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

    12. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    16. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    17. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir
    Elvis

    Последние новости

    08:41

    Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила почти 37%

    В регионе
    08:20
    Фото

    В Баку на большинстве основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:16

    В Китае разработали технологию получения питьевой воды из воздуха

    Наука и образование
    08:01
    Видео

    Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Лачына от оккупации

    Внутренняя политика
    07:50

    В бакинском метро устранили неисправность с напряжением - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    07:18

    Около 25,5 тысяч граждан Кыргызстана за рубежом проголосовали на выборах в парламент

    В регионе
    06:47

    AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

    Другие страны
    06:08

    В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрыв

    Другие страны
    05:39

    При крушении катамарана во Флориде утонули три человека, одного удалось спасти

    Другие страны
    Лента новостей