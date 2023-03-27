В Баку может измениться схема движения четырех маршрутов

Бакинское транспортное агентство может изменить схему движения автобусов по четырем регулярным маршрутам.

Бакинское транспортное агентство может изменить схему движения автобусов по четырем регулярным маршрутам.

Как сообщили Report в агентстве, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 29-31 марта будет проводить ремонтные работы на незащищенных железнодорожных переездах на участках Дюбенди-Зира и Зира-Гюрган в Пираллахинском районе.

В случае введения полного ограничения на передвижение транспортных средств в связи с этими ремонтными работами схема движения регулярных маршрутов № 150, 152, 180 и 187 будет организована по альтернативным улицам.