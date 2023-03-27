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В Баку может измениться схема движения четырех маршрутов

В Баку может измениться схема движения четырех маршрутов Бакинское транспортное агентство может изменить схему движения автобусов по четырем регулярным маршрутам.
Инфраструктура
27 марта 2023 г. 16:11
В Баку может измениться схема движения четырех маршрутов

Бакинское транспортное агентство может изменить схему движения автобусов по четырем регулярным маршрутам.

Как сообщили Report в агентстве, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 29-31 марта будет проводить ремонтные работы на незащищенных железнодорожных переездах на участках Дюбенди-Зира и Зира-Гюрган в Пираллахинском районе.

В случае введения полного ограничения на передвижение транспортных средств в связи с этими ремонтными работами схема движения регулярных маршрутов № 150, 152, 180 и 187 будет организована по альтернативным улицам.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 4 marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemləri dəyişdirilə bilər

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