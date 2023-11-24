В Бакинском порту будет создан международный центр Shipping Line

В Бакинском порту планируется создание международного центра Shipping Line и его депо.

В Бакинском порту планируется создание международного центра Shipping Line и его депо.

Об этом Report сообщил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, по этому поводу ведутся переговоры с рядом компаний: "Уже имеется предварительный договор".

По словам Гасанли, грузы из Центральной Азии нельзя перевозить региональными контейнерами в третьи страны: “Они должны быть разгружены, а затем вновь погружены на контейнеры Shipping line. Мы создаем центр Shipping Line, чтобы обеспечить бесперебойную отправку грузов в любую точку мира. У Shipping Line есть центры и депо по всему миру, они могут хранить контейнеры в этих депо”.

Напомним, что Shipping Line - это компания, которая специализируется на контейнерной логистике и перевозит 95% грузов по всему миру.