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В Бакинском порту будет создан международный центр Shipping Line

В Бакинском порту будет создан международный центр Shipping Line В Бакинском порту планируется создание международного центра Shipping Line и его депо.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 18:17
В Бакинском порту будет создан международный центр Shipping Line

В Бакинском порту планируется создание международного центра Shipping Line и его депо.

Об этом Report сообщил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, по этому поводу ведутся переговоры с рядом компаний: "Уже имеется предварительный договор".

По словам Гасанли, грузы из Центральной Азии нельзя перевозить региональными контейнерами в третьи страны: “Они должны быть разгружены, а затем вновь погружены на контейнеры Shipping line. Мы создаем центр Shipping Line, чтобы обеспечить бесперебойную отправку грузов в любую точку мира. У Shipping Line есть центры и депо по всему миру, они могут хранить контейнеры в этих депо”.

Напомним, что Shipping Line - это компания, которая специализируется на контейнерной логистике и перевозит 95% грузов по всему миру.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Limanında beynəlxalq “Shipping line” mərkəzi yaradılacaq

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