Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Туркменистан увеличит объем грузоперевозок через Азербайджан. Президент Туркменистана дал соответствующее поручение после нашего обращения".

Как передает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, комментируя подписанное на днях Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном Ашхабадское соглашение о создании транспортного коридора от Лондона до Пекина.

По его словам, согласно поручению, через Азербайджан в Европу отправят 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

"Туркменистан не имеет выхода к Мировому океану, однако страна богата нефтегазовыми ресурсами. В стране инвестированы большие суммы в производство химических материалов, на Каспии строятся новые порты стоимостью примерно 1 млрд. долларов. Произведенную продукцию надо экспортировать на мировые рынки. Основной выход в Европу для страны лежит по маршруту Азербайджан-Грузия. Хотя Туркменистан граничит с Ираном, рельеф последней является препятствием в этом деле. Кроме того, Иран сам производит химическую продукцию. Поэтому Туркменистан заинтересован в перевозке продукции через Азербайджан. После нашего обращения президент этой страны дал соответствующее поручение, также Ильхам Алиев проконтролировал вопрос. В связи с этим объем грузоперевозок через Азербайджан возрастет", - заявил Дж.Гурбанов.

Он также подчеркнул, что в планах Азербайджана увеличить объем транзита грузов через территорию страны до 50 млн. тонн, что принесет огромную прибыль экономике страны.